Info-Date am Morgen: Trump ist schuldig - in allen Anklagepunkten ++ Verletzte bei Hausbrand in Sauldorf

per Mail teilen

Ex-US-Präsident Donald Trump ist im Schweigegeldprozess von den Geschworenen in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß soll Anfang Juli verkündet werden. Sein Anwalt kündigte Berufung an. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Im Schweigegeldprozess gegen Trump haben die Geschworenen den Ex-Präsidenten in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Trump ist damit der erste ehemalige Präsident der USA, der wegen eines Verbrechens verurteilt wird. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Nach Überzeugung der Jury hat er Unterlagen gefälscht, um die Präsidentschaftswahl 2016 durch Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin zu beeinflussen.

Trump: "Ich bin ein unschuldiger Mann"

"Das Urteil ist eine Schande, der Richter korrupt - das echte Urteil werden die Wähler fällen." Das hat Ex-US-Präsident Trump nach dem Schuldspruch gesagt. Sein Anwalt will in Berufung gehen.

Das Weißte Haus hatte offiziell nichts zum Urteil zu sagen: Man respektiere die Rechtsstaatlichkeit und habe keinen weiteren Kommentar, sagte ein Sprecher. Auch das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden reagierte verhalten: Das Urteil zeige, dass niemand über dem Gesetz stehe, hieß es. Das Urteil sei eine Schande - das war dagegen von vielen Republikanern zu hören. Sowohl Präsident Biden als auch der verurteilte frühere Präsident Trump nutzten das Urteil, um ihre Anhänger zu Wahlkampfspenden aufzurufen.

Hausbrand in Sauldorf im Kreis Sigmaringen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Sigmaringen ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war laut Polizei gestern Abend im Dachstuhl des Hauses in Sauldorf ausgebrochen. Drei Bewohner sind mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.