Die USA kritisieren die jüngsten Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofes. Israel begehe keinen Völkermord. Dieses und weitere Themen mit Arne Wiechern.

Haftbefehl gegen Netanjahu und Hamas-Führung

Der Internationale Strafgerichtshof hatte sowohl gegen Israels Regierungschef Netanjahu als auch gegen die Führung der Hamas im Gazastreifen einen Haftbefehl beantragt. Als Grund wurden mutmaßliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit genannt. Biden sagte dazu, es gebe auch keine Gleichwertigkeit zwischen Israel und der Hamas.

Weiterer Regen in Rheinland-Pfalz erwartet

In Teilen von Rheinland-Pfalz bereiten sich Einsatzkräfte und Behörden wieder auf ein mögliches Hochwasser vor. Stärkeren Regen gibt es nach der Prognose unserer Wetterexperten am Vormittag im Süden und Südwesten der Pfalz. Am Abend sind der Westerwald und die östliche Eifel betroffen. Es soll aber deutlich weniger Regen geben als am vergangenen Freitag.