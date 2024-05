Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich im Haushaltsstreit an die Seite von Christian Lindner gestellt. "Der Finanzminister hat den Ressorts Limits genannt - das war mit mir abgesprochen", so Scholz. Die laufenden Verhandlungen zum Bundeshaushalt für das kommende Jahr werden für die Koalition abermals zur Belastungsprobe. Mehrere Bundesministerien wollen sich nicht an die strikten Sparvorgaben von Lindner halten, was dieser wiederum scharf kritisiert. Ziel ist es, sich bis Anfang Juli zu einigen.

Großübung der Polizei in Stuttgart

In einem Monat beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Gespielt wird auch fünfmal im Stadion des VfB Stuttgart, der MHP-Arena. Dort üben Polizei und Rettungskräfte heute verschiedene Katastrophenszenarien.