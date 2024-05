per Mail teilen

Ist das ein Schritt in Richtung Waffenruhe im Gazakrieg? Die Vermittler-Staaten Ägypten und Katar hatten gestern einen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt und die islamistische Terror-Organisation Hamas war damit einverstanden - Israel allerdings nicht.

Weiter israelische Angriffe auf Rafah

Israel reagierte zurückhaltend, weil der Vorschlag der Vermittler weit von den eigenen Forderungen entfernt sei, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Man sei aber zu weiteren Verhandlungen bereit. Ungeachtet der Gespräche über eine Waffenruhe im Gazakrieg hat die israelische Armee weiter die Stadt Rafah angegriffen.

Gericht will Mehrkosten von Stuttgart 21 beziffern

Am Verwaltungsgericht in Stuttgart soll heute bekannt gegeben werden, wie es mit den Mehrkosten des Bahnprojekts Stuttgart 21 weiter geht. Die Bahn hatte die Projektpartner - allen voran das Land Baden-Württemberg - verklagt, sich an den Mehrkosten des immer teurer gewordenen Projektes zu beteiligen.