Hat Israel den Iran angegriffen? Iranische Medien melden Explosionen nahe der Stadt Isfahan, wo sich eine große Luftwaffenbasis der Armee befindet. Das erste Thema am Morgen.

Medien in den USA berichten, Israel habe einen Angriff gegen den Iran gestartet. Dies sei eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel am Wochenende gewesen. Gegenüber CNN sagte ein US-Regierungsvertreter, das Ziel im Iran sei nicht nuklear. Das Weiße Haus gab zunächst keinen Kommentar ab.

Iran meldet Explosionen

Der Iran hat in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert. Flugabwehrraketen seien abgefeuert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Zuvor gab es Berichte über Explosionen über der Stadt Isfahan, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete. Sie seien in der Nähe des internationalen Flughafens registriert worden. In Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee sowie Anlagen, die in Verbindung mit dem iranischen Atomprogramm stehen.

"Blitzermarathon" in acht Bundesländern

In mehreren Bundesländern müssen Autofahrer besonders auf Blitzgeräte am Straßenrand achten. Die Polizei führt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie in sechs weiteren Bundesländern schwerpunktmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Radarkontrollen sind Teil des Blitzermarathons, mit dem die Polizei Raserei als eine der Hauptunfallursachen bekämpfen will.

"Bereits wenige Stundenkilometer zu schnell können über Leben und Tod entscheiden", begründet das baden-württembergische Innenministerium die Teilnahme des Bundeslandes. Berlin, Bremen, das Saarland und Sachsen machen nicht mit. Die Auswirkung früherer Aktionen sei kaum messbar gewesen, heißt es aus Berlin.