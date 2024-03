Zugreisende brauchen heute wieder starke Nerven. Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt die Deutsche Bahn. Das erste Thema am Morgen.

Der bundesweite Streik der Lokführer im Fern- und Nahverkehr hat wie geplant in der Nacht begonnen. Fahrgäste müssen seit 2:00 Uhr wieder mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Während der 24-stündigen Arbeitsniederlegung soll nach Angaben der Bahn bundesweit noch ein Grundangebot von 20 Prozent des regulären Fahrplans im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr rollen. Die Deutsche Bahn will gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt in die Berufung gehen. Sie war am Abend mit einem Eil-Antrag gegen den Streik der Gewerkschaft GDL gescheitert.

Streiks auch bei der Lufthansa

Bei der Lufthansa und ihrer Regionalflugtochter Cityline haben die Flugbegleiter einen auf zwei Tage angelegten Streik begonnen. Am heutigen Dienstag (12.03.) sind in Frankfurt 600 Flüge und 70.000 Passagiere betroffen - am Mittwoch (13.03.) in München 400 Flüge und 50.000 Passagiere. Aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation). Sie fordert 15 Prozent mehr Lohn bei 18 Monaten Laufzeit, 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie und höhere Zulagen.

Großbrand in Einkaufszentrum in Mosbach

In Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Einkaufszentrum ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Der Brand eines Supermarktes hatte sich auf das gesamte Einkaufszentrum - darunter auch einen Elektronikmarkt - ausgebreitet. Es hat mehrere Explosionen gegeben. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Es seien auch Gegenstände aus Metall durch die Luft geflogen. Nach SWR-Informationen sind 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Deutschem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk und Notfallseelsorger vor Ort. Die Feuerwehr rechnet derzeit mit einem 24-Stunden-Einsatz und löscht den Brand im Gebäude. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.