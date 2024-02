per Mail teilen

Die im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen eingesetzte Fregatte "Hessen" hat den ersten Angriff der aus dem Jemen agierenden Huthi-Miliz abgewehrt. Das an der EU-Militärmission "Aspides" beteiligte Schiff zerstörte nach Angaben der Bundeswehr zwei Drohnen.

Es war der erste scharfe Waffeneinsatz der Deutschen Marine in dem am Freitag begonnenen Einsatz, der als gefährlichste Mission der Marine in der Geschichte der Bundeswehr gilt.

Wirtschaft leidet unter Angriffen der Huthi-Rebellen

Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit. Wegen der Angriffe der vom Iran hochgerüsteten Huthi meiden große Reedereien zunehmend die kürzeste See-Verbindung zwischen Asien und Europa - mit erheblichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Landtag in Stuttgart diskutiert Bauernproteste in Biberach

Im baden-württembergischen Landtag in Stuttgart werden heute erneut die Proteste gegen die Veranstaltung der Grünen am Aschermittwoch diskutiert. Die Opposition kritisiert die Vorbereitung der Polizei für den Einsatz in Biberach.