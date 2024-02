Info-Date am Morgen: Streit um Wirtschaftspolitik und Widerstand gegen Windkraft im Schwarzwald

Die Bundesregierung will etwas gegen die schlechte Stimmung in der Deutschen Wirtschaft tun. Dafür hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das sogenannte "Wachstumschancengesetz" federführend im Bundestag durchgebracht. Nun hängt es aber im Vermittlungsausschuss, weil die Bundesländer nicht zustimmen wollen. Auch CDU-Chef Merz bleibt bei seiner Ablehnung. Er hat nochmals gefordert, dass die Diesel-Subventionen für Landwirte doch nicht gestrichen werden - sonst werde die Union das Gesetz im Bundesrat weiter blockieren. Auch in SPD-Ländern gebe es Bedenken gegen das Gesetz, sagt Merz. Das Wachstumschancengesetz soll die Wirtschaft um mehrere Milliarden Euro entlasten.

Energiewende hat Akzeptanzproblem

Die Einwohner der Schwarzwaldgemeinde Schliengen haben sich in einem Bürgerentscheid mehrheitlich gegen den Bau von drei Windrädern auf dem Berg Blauen ausgesprochen. Gegen die Windräder stimmten 56 Prozent. Eine Interessengemeinschaft hatte den Bürgerentscheid initiiert - sie sorgt sich um das Landschaftsbild und das Ökosystem. Befürworter sahen Vorteile für den Klimaschutz und jährliche Pachteinnahmen von mindestens 100.000 Euro pro Windrad.

Fossile Energieträger stark nachgefragt

Auch an anderer Stelle gibt es laut Zahlen der Heizungsindustrie, die die Zeitung "Die Welt" zitiert, Akzeptanzprobleme für klimafreundliche Energiesysteme. So sind im vergangenen Jahr mehr als 790.000 Gasheizungen verkauft worden - so viele wie noch nie. Auch bei den Ölheizung gibt es ein dickes Plus - 112.000 Geräte sind verkauft und eingebaut worden, doppelt so viele wie im Vorjahr. Der Verkauf von Pelletheizungen ist dagegen eingebrochen. Die Heizungsindustrie sagt aber auch, dass aus Klima-Sicht schon die Modernisierungen an sich eine gute Nachricht seien. Denn eine neue Gas oder Ölheizung verbraucht weniger als eine alte. Das Institut für Technische Gebäudeausrüstung hat ausgerechnet, dass allein durch Modernisierungen im vergangenen Jahr jetzt rund drei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.