Info-Date am Morgen: Ein Mensch bei Super Bowl-Siegesparade erschossen und Grünen-Chefin Lang bei Politischem Aschermittwoch bedrängt

Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Bei der Siegesfeier in ihrer Heimatstadt im US-Bundesstaat Missouri fielen dann Schüsse. Das ist das erste Thema am Morgen.

Es sollte eine ausgelassene Feier für die Sieger des diesjährigen Super Bowls in den USA werden, doch das Fest in der Innenstadt von Kansas City endete mit Chaos und Gewalt. Am Rande einer Parade zu Ehren der amerikanischen Footballmannschaft Kansas City Chiefs wurde im Bundesstaat Missouri durch Schüsse mindestens ein Mensch getötet - mehr als 20 weitere wurden verletzt. Ob der Vorfall mit der Siegesparade selbst in Verbindung stand, war zunächst offen.

Bildmaterial zeigt Panik nach Schüssen in Kansas City

Fernsehaufnahmen und Videoclips zeigen, wie Menschen panisch wegrannten oder sich zu Boden warfen, während Polizisten mit Schutzwesten und gezogenen Waffen sich einen Weg durch die Menschenmassen bahnten. Klar ist, dass die Furcht vor Waffengewalt - welcher Art auch immer - für viele Amerikaner bei großen Veranstaltungen ein ständiger Begleiter ist.

Störer bedrängen Grünen-Chefin Lang in Schorndorf

Dutzende Störer haben nach einer Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Schorndorf die Abreise der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang behindert. Einem dpa-Reporter zufolge wurde die Politikerin am späten Abend ausgepfiffen und unter anderem mit "Hau ab"- und "Pfui"-Rufen belegt. Sie musste auch härtere Beschimpfungen ertragen. Die Störer verfolgten die Grünen-Bundesvorsitzende und ihre Personenschützer rund 50 Meter weit, bis sie von Polizisten gestoppt wurden.

Jürgen Trittin kritisiert Polizei wegen Einsatz in Biberach

Zuvor hatten die Grünen ihre Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch in Biberach wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Polizei hat dort aus Sicht des baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer, gut gehandelt. Anders sieht das der Grünen-Politiker Jürgen Trittin, der auch nach Biberach gekommen war. Er sagte der taz: "Ich glaube, dass sich die Polizei in Baden-Württemberg ernste Fragen stellen lassen muss, warum sie nicht in der Lage war, eine Veranstaltung des eigenen Ministerpräsidenten so abzusichern, dass sie durchgeführt werden kann."