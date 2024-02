Info-Date am Morgen: US-Hilfspaket für Ukraine gescheitert und Straßenkarneval beginnt

Das Abstimmungs-Chaos über weitere Ukraine-Hilfen aus den USA geht in die nächste Runde. Ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine ist an den Stimmen von Republikanern im Senat gescheitert. Das Gesetzespaket hatte knapp 120 Milliarden Dollar für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko sowie Hilfen für die Ukraine und Israel vorgesehen. Offensichtlich ist es gescheitert, weil sich Ex-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen immer wieder gegen das Gesetzespaket ausgesprochen hatte.

Das Scheitern hat in Deutschland Sorgen ausgelöst. Das sei nur ein erster Vorgeschmack darauf, was drohen könnte, wenn Ex-Präsident Trump im November erneut ins Weiße Haus gewählt werde, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth dem Nachrichtenportal t-online.

Straßenkarneval beginnt

Und unter anderem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beginnt in den Narren-Hochburgen um 11.11 Uhr der Straßenkarneval. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist schmotziger Donnerstag.

Im rheinischen Karneval ist Weiberfastnacht. Da stürmen die Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht - etwa in Wittlich in Rheinland-Pfalz.

In Köln fordert das Dreigestirn den Stadtschlüssel ein. In Düsseldorf nehmen die „Möhnen“ den Bürgermeister gefangen. Und in Stockach am Bodensee tagt ab 17 Uhr das Narrengericht - diesmal mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf der Anklagebank.

Diese und weitere Themen im SWR Aktuell-Info-Date am Morgen mit Andreas Herrler.