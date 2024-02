Info-Date am Morgen: Warnstreik bei Lufthansa-Bodenpersonal und Feuer auf Umzugswagen in Kehl

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa am Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Laut Gewerkschaft sind die Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf betroffen. Demnach hat die Lufthansa in den laufenden Tarifverhandlungen bisher nur ein unzureichendes Angebot vorgelegt, sagt Verdi.

Kehl: Schock nach Feuer in Umzugswagen auf Fastnacht

Und in Kehl sind die Menschen schwer betroffen von einem Unglück beim Fatsnachtzumzug gestern. Oberbürgermeister Wolfram Britz sagte, so etwas habe es in Kehl noch nie gegeben. Gleichzeitig lobte er die Mitglieder der Narrengruppe, die sehr besonnen reagiert und Schlimmeres verhindert hätten. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Brand eines Umzugswagens sechs Menschen leicht und einer schwer verletzt. Als Ursache wird eine Verpuffung im Inneren des Wagens vermutet.

Diese und weitere Themen im SWR Aktuell-Info-Date am Morgen mit Andreas Herrler.