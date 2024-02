Info-Date am Morgen: Warnstreik im Nahverkehr & BW-AfD will Grüne Jugend beobachten lassen

per Mail teilen

Bundesweit wird heute im Nahverkehr gestreikt: Busse, Bahnen und U-Bahnen fahren in vielen Regionen kaum noch. Die Beschäftigten im ÖPNV wollen so bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen, in einigen Bundesländern geht es auch um mehr Geld.

Baden-württembergische AfD will Grüne Jugend beobachten

Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Baden-Württemberg, Baron, will bei einer Regierungsbeteiligung seiner Partei die Beobachtung durch den Verfassungsschutz beenden und dafür die Grüne Jugend ins Visier nehmen. Das könnte zum Beispiel nach der Wahl in Thüringen der Fall sein.

Diese und andere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.