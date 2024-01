Info-Date am Morgen: Türkei stimmt NATO-Beitritt Schwedens zu und Landtag in RLP diskutiert Landwirtschaft

per Mail teilen

Das türkische Parlament hat am Abend dem NATO-Beitritt Schwedens zugestimmt. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung Ungarns. Dies und andere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.

Nach anderthalb Jahren politischem Tauziehen hat das türkische Parlament der Aufnahme Schwedens in die NATO zugestimmt. 287 Parlamentarier stimmten am Abend in Ankara dafür, 55 dagegen, 4 Abgeordnete enthielten sich.

Erdogan muss noch unterschreiben

Nun muss Präsident Recep Tayyip Erdogan das sogenannte Beitrittsprotokoll noch unterschreiben, was als so gut wie sicher gilt. Ob er die türkische Ratifizierung zeitnah abschließt, bleibt aber abzuwarten. Nach Erdogans Unterschrift wird der Beschluss im Amtsblatt veröffentlicht.

Ungarn hat bisher auch blockiert

Auch das NATO-Land Ungarn muss der Aufnahme Schwedens noch offiziell zustimmen. Alle anderen 29 Alliierten haben dies bereits getan.

Rheinland-pfälzischer Landtag berät über Landwirtschaft

Im rheinland-pfälzischen Landtag werden sich die Abgeordneten heute Nachmittag mit der Situation der Landwirte befassen. Dazu liegen getrennte Anträge der Oppositionsfraktionen von CDU und AfD vor.