Die USA und Großbritannien haben erneut gemeinsam Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen. Die Huthi beschießen seit Wochen Handelsschiffe im Roten Meer. Dies und weitere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.

EU-Militäreinsatz im Roten Meer

Gestern haben sich die EU-Staaten auf eine Marine-Mission im Roten Meer geeinigt. Wie die genau aussehen soll, ist noch unklar. Damit soll die Handelsroute aber sicherer werden. Bereits in der Nacht haben die USA und Großbritannien erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen beschossen.

Ziel der Angriffe waren militärische Einrichtungen

Ziele der Angriffe seien ein unterirdisches Waffenlager und Raketen- und Überwachungsanlagen der Huthi gewesen, heißt es in einer Erklärung des Pentagon.

Geldautomaten-Sprengungen in BW auf Höchststand

Noch nie wurden in Baden-Württemberg so viele Geldautomaten gesprengt wie im vergangenen Jahr. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die dem SWR vorliegen. Der Schaden an den Gebäuden und Automaten ist dabei in fast allen Fällen deutlich höher als der Bargeld-Verlust. Das ist schon länger zu beobachten, denn schon 2022 war nach Angaben der deutschen Versicherungswirtschaft bundesweit ein Schaden von gut 110 Millionen Euro entstanden. Lediglich 30 Millionen davon sind Beträge aus den Automaten.