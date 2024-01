Info-Date am Morgen: Union kritisiert Bundeshaushalt 2024 und Tausende demonstrieren in Mainz gegen Rechts

per Mail teilen

Die Union im Bundestag kritisiert den Haushaltsentwurf der Ampel-Koalition für dieses Jahr. CDU-Haushaltspolitiker Haase sagte nach der abschließenden Sitzung des Haushaltsausschusses, es würden weder die nötigen Sozialreformen angegangen, noch werde genug für die Stärkung der Unternehmen getan. Der Haushaltsentwurf sieht Ausgaben von knapp 477 Milliarden Euro und neue Kredite von etwa 39 Milliarden vor. Bundestag und Bundesrat sollen Anfang Februar darüber abstimmen.

5.000 Menschen demonstrieren in Mainz gegen Rechts

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte als Gastrednerin, die Demokratie sei gefährdet. Die demokratische Mehrheit im Land stehe aber zusammen. Anlass war, wie in vielen anderen Städten in Deutschland, das bekannt gewordene Treffen von rechtsextremen Aktivisten unter anderem mit AfD-Politikern und deren Pläne zur Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte und Andersdenkenden aus Deutschland. Ein Demonstrant sagte, er fühle sich an das Ende der Weimarer Republik erinnert. Eine Demonstrantin zeigte sich, wie viele andere auf dem Mainzer Bahnhofplatz, entschlossen: "Wir müssen jetzt aktiv werden", sagte die ältere Frau.