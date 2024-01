Info-Date am Morgen: Trump versöhnlich nach Vorwahl-Sieg in Iowa und Prozess um Brandanschlag auf Ulmer Synagoge endet

Der frühere US-Präsident Trump hat die Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner in Iowa gewonnen. Medienberichten zufolge erhielt Trump gut 51 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderer, der Gouverneur von Florida, de Santis, und die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, landeten demnach mit 21 beziehungsweise 19 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei und drei. Trumps Popularität ist zwar ungebrochen, er hat allerdings weiterhin juristische Probleme: Mehrere Verfahren sind noch offen und in einzelnen Bundesstaaten haben Gerichte ihn von den Wahlen ausgeschlossen, weil er nach Ansicht der Richter an den Ereignissen am 6. Januar 2021 im und um das Kapitol aktiv beteiligt gewesen sei. Die Vorwahl in Iowa war die erste in diesem Wahljahr. Die Republikaner nominieren ihren Kandidaten dann final im Sommer. Die Präsidentenwahl selbst findet Anfang November statt.

Urteil im Prozess um Brandanschlag auf Synagoge in Ulm erwartet

Das Landgericht Ulm wird heute voraussichtlich das Urteil im Prozess um den Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm im Sommer 2021 fällen. Die Ermittlungen in dem Fall hatte sich mehrere Jahre hingezogen, weil der Verdächtige in die Türkei geflohen war. Die Tat an einem Samstag im Sommer 2021 in Ulm hatte für Aufsehen gesorgt. Der 47-jährige Angeklagte räumte mittlerweile ein, anderthalb Liter Benzin an die Wand der Synagoge gekippt und angezündet zu haben. Ein Polizist konnte die Flammen löschen. Der Tatverdächtige hatte sich in die Türkei abgesetzt und war erst vergangenes Jahr zurückgekehrt - freiwillig, wie sein Anwalt betont. Dem Anschlag auf die Ulmer Synagoge liegt laut Verteidigung weder Extremismus noch religiöser Wahn zu Grunde. Der Angeklagte wollte eigener Aussage zufolge ein Zeichen setzen gegen Israels Umgang mit palästinensischen Kindern.