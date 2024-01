Info-Date am Morgen: Lokführerstreik hat begonnen und sorgt für Probleme beim Abitur in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Der Streik der Lokführer hat in der Nacht begonnen. Bahnreisende und Pendler müssen sich bis Freitag auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Bahn hat einen Notfahrplan erstellt und rechnet damit, dass etwa 20 Prozent der Fernzüge fahren können.

Verkehrsminister Wissing hat Bahn und GDL aufgefordert weiter zu verhandeln. In Richtung Gewerkschaft sagte Wissing in der Bild-Zeitung: In einer Demokratie müsse man " miteinander reden, Argumente austauschen und verhandeln, anstatt Menschen durch Stillstand zu blockieren. "

Lokführer-Streik hat Auswirkungen auf Abitur in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat der Streik bei der Bahn auch noch eine ganz andere Facette: Die Abiturprüfungen beginnen dort und die Schülerinnen und Schüler wissen teilweise gar nicht, ob sie pünktlich ankommen.

Die Schulen haben schon angekündigt, man könne die Prüfungen später beginnen lassen, wenn sich viele Schüler verspäten - auch den Prüfungszeitraum zu verlängern, sei eine Option. Die Abi-Prüfungen komplett zu verschieben, wäre eine andere - aber das lehnen die Schüler ab, hat uns Landesschülersprecherin Emma Lucke gesagt.