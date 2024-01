Info-Date am Morgen: Wütende Landwirte bedrängen Wirtschaftsminister Habeck und Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg

Wütende Landwirte haben in Schleswig-Holstein Bundeswirtschaftsminister Habeck daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Ein Handgemenge mit der Polizei war die Folge. Dies und weitere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.

Der Vorfall ereignete sich am Hafen Schlüttsiel in Nordfriesland. Als Robert Habeck aus dem Urlaub von der Hallig Hooge kam, warteten etwa 100 Bauern auf ihn. Hintergrund waren offenbar die geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft, die mittlerweile zum Teil aber wieder zurückgenommen wurden.

Vizekanzler musste zurückfahren

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums war Habeck bereit, mit einigen Landwirten zu sprechen, was aber abgelehnt worden sei. Aus Sicherheitsgründen sei es nicht möglich gewesen, sich mit allen anwesenden Bauern auszutauschen. Laut Polizei konnte der Vizekanzler die Fähre nicht verlassen und musste zur Hallig Hooge zurückfahren.

Bundesregierung empört

Die Bundesregierung hat empört auf die Blockade an der Nordsee reagiert. Ein Regierungssprecher bezeichnete den Protest der Bauern als beschämend und eine Verrohung der politischen Sitten. Umweltministerin Lemke erklärte, sie erwarte, dass sich der Deutsche Bauernverband klar von der Aktion distanziere.

Trauerfeier für Wolfgang Schäuble

Familie und Öffentlichkeit nehmen heute in Offenburg Abschied von Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben. Am Vormittag findet in der evangelischen Stadtkirche der Trauergottesdienst statt, anschließend ist die Beisetzung auf dem Waldbachfriedhof.