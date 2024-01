Info-Date am Morgen: Hochwasser-Situation macht weiter Sorgen und Millionenschäden durch Geldautomatensprengungen in RLP

Das Hochwasser macht den Behörden in vielen Regionen weiter Sorgen. Dauerregen hat unter anderem in Niedersachsen den Druck auf die durchgeweichten Deiche erhöht. Dies und weitere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.

Massive Probleme im Norden und Osten

Beispielsweise an der Hunte bei Oldenburg könnte das Wasser weiter steigen – dann müssten dort mehr als 800 Menschen ihre Häuser verlassen. An der Aller bei Celle mussten Feuerwehr und Rettungsschwimmer zwei Menschen aus ihrem Auto befreien, das im Hochwasser steckengeblieben war. An der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen bleiben einige Schulen am Donnerstag und Freitag geschlossen. Auch dort sind Evakuierungen nicht ausgeschlossen.

Im Kreis Kusel vorerst keine Evakuierung

Etwas entspannt hat sich die Lage in Altenglan im Kreis Kusel. Hier drohte der Damm eines Regenrückhaltebeckens überspült zu werden. Zunächst sah es so aus, als müssten die Häuser einer angrenzenden Straße evakuiert werden. In der Nacht sank der Pegelstand aber etwas, so dass die Evakuierung erst mal nicht notwendig wurde.

Millionenschäden durch Geldautomatensprenger

Sprengungen von Geldautomaten haben in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr einen Schaden von mindestens 8,8 Millionen Euro verursacht. Das rheinland-pfälzische Innenministerium berichtet von 50 Fällen im Jahr 2023 - knapp ein Drittel davon habe aufgeklärt werden können.