Info-Date am Morgen, 21.12.23: Erneut keine Gaza-Resolution im UN-Sicherheitsrat und Beschluss zum Ausbau der Stuttgarter S-Bahn

Der UN-Sicherheitsrat verschiebt eine Gaza-Resolution. Gute Nachrichten für Pendler in der Region Stuttgart: Die S-Bahn wird ausgebaut. Die Themen des Morgens mit SWR Aktuell-Moderation Jenny Beyen.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat erneut eine geplante Abstimmung über eine Resolution zum Gaza-Krieg verschoben. Die US-Regierung will Änderungen am Wortlaut durchsetzen. Als Streitpunkt gilt eine im Entwurf angemahnte "Einstellung der Feindseligkeiten" zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas, die den Krieg mit dem Großangriff im Süden Israels am 7. Oktober ausgelöst hat.

Keine Einigung über Kontrolle der Hilfslieferungen

Unstimmigkeit herrscht im Sicherheitsrat auch über eine Forderung im Text, wonach die UN exklusiv mit der Inspektion von Hilfslieferungen in den Gazastreifen betraut werden sollen. Dagegen wehrt sich Israel, das die Güter vor deren Transport ins Küstengebiet begutachtet. Ein Diplomat, der anonym bleiben will, erklärte, dass die USA und Ägypten direkt im Gespräch seien, um sicherzustellen, dass jeglicher Kontrollmechanismus für Gaza-Hilfslieferungen für alle Beteiligten funktioniere.

Kreis Göppingen erhält S-Bahn-Anschluss

Die S-Bahn Stuttgart wird ausgebaut. Das entschied der Verband Region Stuttgart (VRS) einstimmig. Als letzter Landkreis soll damit Göppingen an das S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Außerdem sollen auch Bondorf und Vaihingen/Enz (beide Kreis Böblingen) S-Bahn-Anbindungen erhalten.

S-Bahn-Strecke nach Geislingen ist wirtschaftlich

Grundlage für die Entscheidung zum Ausbau der S-Bahn nach Geislingen (Kreis Göppingen) war eine Machbarkeitsstudie. Experten des Verkehrswissenschaftlichen Instituts (VWI) Stuttgart haben die Studie durchgeführt. Das Ergebnis: Eine S-Bahn-Linie durch das Filstal bis nach Geislingen hat ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis. Der Quotient liegt bei 2,02. Bereits ab einem Wert von mehr als 1 haben Verkehrsprojekte Aussicht auf eine Förderung.