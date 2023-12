Info-Date am Morgen: Hochwasserlage weiter angespannt und Entschuldungsprogramm für Kommunen in RP

per Mail teilen

Die Hochwasserlage bleibt weiter angespannt. In Norddeutschland sind Menschen evakuiert worden, die Pegelstände sinken langsam. Dies und weitere Themen mit Andreas Böhnisch.

Hochwasser nagt an Substanz der Deiche

In drei niedersächsischen Orten ist die Hochwasserlage aktuell besonders schwierig: In Liliental, Meppen und Verden. Dort drücken die Wassermassen seit Tagen auf die Deiche und gehen an die Substanz. Vielerorts können die Menschen nur noch hoffen, dass die Deiche halten.

Menschen müssen evakuiert werden

In Langlingen (Landkreis Celle) mussten 120 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In der Nähe wurde auch ein Campingplatz geräumt.

Entschuldungsprogramm für Kommunen in Rheinland-Pfalz

Für viele Kommunen in Rheinland-Pfalz ist heute ein wichtiger Tag. Sie haben zum letzten Mal die Chance, Details zur geplanten Teilentschuldung mit dem Land abzustimmen. Viele Kommunen im Land sind hoch verschuldet und können die finanziellen Löcher nicht mehr aus eigener Kraft stopfen.