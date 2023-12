Info-Date am Morgen: Neue Silvester-Gewalt befürchtet und Mahnwache in Mannheim nach tödlichen Polizeischüssen

Wiederholen sich in diesem Jahr wieder die Silvesterkrawalle? Das befürchtet zumindest die Polizei und kritisiert die Politik. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, rechnet mit erneuten Ausschreitungen an Silvester. Kopelke spricht in einem Interview mit der Rheinischen Post von einem "Versagen der Politik": "Spätestens seit den Gewaltexzessen im vergangenen Jahr in Berlin, aber auch in zahlreichen Orten im Ruhrgebiet und selbst im eigentlich friedlichen Bonn weiß jeder, dass in unserer Gesellschaft etwas auseinandergelaufen ist. Darauf müssen wir endlich reagieren", so Kopelke.

Neue Straßenschlachten-Szenen in Neukölln?

Zum Jahreswechsel 2022/2023 hatte es an verschiedenen Orten in Deutschland teils schwere Gewaltexzesse gegeben. Teilweise waren Feuerwehrleute in Hinterhalte gelockt und mit Feuerwerk angegriffen worden. Die Vorfälle hatten eine Diskussion über Jugendgewalt und Integration zur Folge.

Mahnwache in Mannheim für von der Polizei getöteten Mann

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 49-Jährigen in Mannheim haben am Mittwochabend rund 500 Menschen an einer Mahnwache teilgenommen. Er war am Samstag mit einem Messer auf Polizisten losgegangen, sie erschossen ihn.