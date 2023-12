Info-Date am Morgen: Hochwasserlage weiter angespannt und Ärztestreik in Baden-Württemberg

Info-Date am Morgen: Die Hochwasserlage in Deutschland bleibt angespannt. In Rheinland-Pfalz sind die Pegel dagegen gesunken. Dies und weitere Themen mit Andreas Böhnisch.

Nachdem es letzte Woche viel geregnet hat, sind die Pegelstände an vielen Flüssen in Deutschland gestiegen. In Rheinland-Pfalz hat sich die Lage entspannt, in Teilen von Nord- und Ostdeutschland bleibt die Situation aber kritisch.

Deutscher Wetterdienst hat Unwetterwarnungen aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hatte zunächst vor Dauerregen gewarnt. Diese Unwetterwarnungen wurden jetzt aber aufgehoben. Trotzdem gibt es örtlich Überschwemmungen.

Ärzte-Streik in Baden-Württemberg

Die Ärzteverbände Medi und Medi Geno in Baden-Württemberg beteiligen sich an der bundesweiten Protestaktion unter anderem des Virchowbundes. Das ist die Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte in Deutschland. Ab heute und bis Freitag sollen zahlreiche Praxen geschlossen bleiben.