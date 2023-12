Info-Date am Morgen: Trauer nach Schusswaffen-Attacke in Prag und Sturmschäden bei der Deutschen Bahn

per Mail teilen

Tschechien steht unter Schock. Bei einer Schusswaffenattacke an der Prager Karls-Universität starben 14 Menschen. Dies und weitere Themen des Morgens mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.

Nach der Schusswaffenattacke an der Prager Karls-Universität mit 14 Toten und vielen Verletzten sucht die Polizei nach einem Motiv für die Tat. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot. Unklar war noch, ob sich der Student selbst richtete oder von der Polizei unschädlich gemacht wurde. Aufklärung soll die Obduktion der Leiche ergeben.

Staatstrauer angeordnet

Der junge Mann hatte am Donnerstagnachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität das Feuer eröffnet. Über ein mögliches Motiv herrscht bisher Unklarheit. Es gebe keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, betonte Regierungschef Petr Fiala nun. Am Samstag vor Heiligabend gilt in Tschechien eine eintägige Staatstrauer.

Bahn streicht wegen des Sturms ICE- und IC-Züge

Sturmtief "Zoltan" steht zurzeit über Deutschland. Für Baden-Württemberg gilt bis Samstag vor Heiligabend 6:00 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung. In Rheinland-Pfalz sind besonders im Norden des Bundeslandes bereits zahlreiche Bäume umgestürzt.

Bei der Deutschen Bahn fallen viele Züge aus. Davon sind vor allem Fernverbindungen betroffen. Starke Beeinträchtigungen gibt es auf der Strecke von Stuttgart und Basel über Frankfurt nach Hannover und Hamburg. Die Bahn hat mitgeteilt, dass viele dieser ICE- und IC-Verbindungen sturmbedingt gestrichen werden.