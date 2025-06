Info-Date am Morgen, 20.12.23: Bundesregierung will US-Marine-Mission unterstützen und Hoffenheim spielt Unentschieden gegen Darmstadt

Deutschland will an einer US-geführten Marinemission im Roten Meer teilnehmen. Dort greift die Huthi-Miliz Handelsschiffe an. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Jenny Beyen.