Der russische Präsident Putin hat die weder als frei noch fair geltende Präsidentschaftswahl gewonnen. Laut Wahlbehörden bekam er mehr als 87 Prozent der Stimmen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jenny Beyen.

Putin bedankte sich bei den Wählern und erklärte, das Rekordergebnis zeige das Vertrauen der Russen in seine Führung. International wurde die Wahl am Abend noch einmal als manipuliert kritisiert. Putin wird sechs weitere Jahre an der Spitze Russlands stehen.

Zukunft von Freiburgs Trainer Streich ungewiss

Christian Streich, Trainer des Fußball Bundesligisten SC Freiburg, will heute bekanntgeben, ob er auch nächste Saison noch an der Seitenlinie bei den Breisgauern stehen wird. Zuletzt gab es Spekulationen über einen möglichen Abschied.