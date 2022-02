Info-Date am Mittag: Zweite Goldmedaille für Deutschland und Australien öffnet Grenzen für Touristen

per Mail teilen

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hat die Biathletin Denise Herrmann die zweite Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Sie siegte mit nur einem Fehlschuss im Einzelrennen über 15 Kilometer.

Australien öffnet seine Grenzen für Touristen aus der ganzen Welt. Ab dem 21. Februar dürfen doppelt Geimpfte wieder nach Down Under kommen. Der Kontinent war wegen der Corona-Pandemie seit März 2020 quasi völlig abgeschottet.