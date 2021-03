Die Bundesregierung zieht Bilanz ihrer sogenannten "Wohnraumoffensive". Der zuständige Minister Seehofer ist zufrieden, die Opposition und der Mieterbund nicht. Da müsse noch viel mehr passieren. Auch bei den kostenlosen Corona-Schnelltests, die Gesundheitsminister Spahn ab nächsten Montag verfügbar machen wollte, hakt es. Das Corona-Kabinett hat die Pläne erstmal gestoppt. Es seien noch zu viele Fragen offen. Die kostenlosen Tests kommen also noch nicht, dafür aber der Digitale Impfausweis. Das hat der Chef der Ständigen Impfkommission (STIKO) angekündigt. Gleichzeitig bereiten sich immer mehr Unternehmen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz darauf vor, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst zu impfen – wenn genügend Impfstoff da ist. Und die katholischen Bischöfe müssen sich auf ihrer digitalen Frühjahrsversammlung gleich mit mehreren heiklen Themen auseinandersetzen: Die Kritik am Kölner Bischof Woelki und seinem Umgang mit einer Studie zu sexualisierter Gewalt, die dadurch ausgelösten Massenaustritte und die Forderungen von Initiativen wie "Maria 2.0" nach Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche.