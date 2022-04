Info-Date am Mittag: Wie soll russisches Gas bezahlt werden? - Ärztestreik für mehr Gehalt

In welcher Währung sollen wir künftig das Gas bezahlen, das wir aus Russland beziehen? Das wird heute in Moskau entschieden. Die russischen Banken und der Gazprom-Konzern legen dazu ihre Pläne im Kreml vor. Deutschland und andere Abnehmerländer halten, wie vertraglich vereinbart, am Zahlungsmittel Euro fest. In letzter Konsequenz könnte dies bedeuten, dass Russland seine Lieferungen reduziert oder den Gashahn ganz zudreht. Die Politik hat deshalb den Notfallplan Gas aktiviert und die Frühwarnstufe aufgerufen. In der dritten und letzten Stufe greift der Staat in die Gas-Versorgung ein und sorgt für Rationierungen. Zuständig ist dann die Bundesnetzagentur.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat zu einem bundesweiten Warnstreik an kommunalen Kliniken aufgerufen. Nicht notwendige Operationen werden verschoben, Notfälle werden aber versorgt. Der Marburger Bund fordert für die rund 55.000 Ärzte eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr. Außerdem soll es klare Grenzen für Bereitschaftsdienste sowie eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat geben. Die Arbeitgeber boten 3,3 Prozent mehr Lohn in zwei Stufen an.