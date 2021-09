Info-Date am Mittag: Wie die Union aus dem Umfrage-Tief kommen will – Kultur-Event auf der Autobahn

Die SPD holt immer weiter auf – ARD und ZDF sehen die Sozialdemokraten mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Umfragen jetzt einige Prozentpunkte vor den Unionsparteien. Das "Team Laschet" will jetzt mit politischen Inhalten versuchen, gegen den Abwärtstrend zu steuern. Unter anderem mit dabei sind der einstige Rivale um die Kanzlerkandidatenschaft, Friedrich Merz und Unions-Fraktionsvize Andreas Jung.

Demonstration auf der Autobahn? Das ist gefährlich und natürlich verboten. Die Autobahn kann aber auch zu einem Event umfunktioniert werden. Passieren soll das am Abend auf der A8 bei Pforzheim. Dort wird die Autobahn nämlich gesperrt, weil eine Brücke abgerissen werden muss. Und so wird die Schnellstraße zur Bühne für die Kultur – mit einer Open-Air-Kino-Veranstaltung.