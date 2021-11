Info-Date am Mittag: Werden Corona-Tests wieder kostenlos? Kommen am Arbeitsplatz die 3G-Regeln?

Politik und Medizin diskutieren über den richtigen Weg, um die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder zu drücken. Angesichts des Rekordwerts bei der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz von 201,1 befürwortet die geschäftsführende Bundesregierung die Wiedereinführung kostenloser Tests auf das Virus im Alltag. Ähnlich sieht es auch der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery. In SWR Aktuell sagte er, bei einer Inzidenz von oder über 200 müsse man neu denken. "Man sollte über eine Selbstbeteiligung nachdenken und nicht mehr die vollen Kosten auf die Menschen abwälzen."

Als weitere Schutzmaßnahme vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus denkt die Politik über flächendeckende 3G-Regeln auch am Arbeitsplatz nach. Ein solches Instrument könne sinnvoll sein, ergänzte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im SWR, da Geimpfte nicht so schwer an Covid19 erkranken würden. "In besonders vulnerablen Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen können wir sogar zu besonderen Anlässen dann auch Geimpfte durchtesten."