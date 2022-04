Info-Date am Mittag: Weitere Gespräche im Ukraine-Krieg und Warnstreiks in Kitas in Baden-Württemberg

Russland und die Ukraine haben einem russischen Medienbericht zufolge ihre Gespräche fortgesetzt. Beide Seiten redeten in einer Videoschalte miteinander, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Außenministerium. Auch nach den schockierenden Bildern aus Butscha seien Verhandlungen mit Russland die einzige Option, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im staatlichen Fernsehen. Zur Unterstützung der Ukraine haben EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel angekündigt, sie würden nach Kiew reisen.

Eltern in Baden-Württemberg brauchen in dieser Woche starke Nerven und ein gutes Organisationstalent. Wegen eines Warnstreiks bleiben viele Kitas geschlossen. Los ging es am (heutigen) Dienstag im Rems-Murr-Kreis mit Aktionen unter anderem in Waiblingen, Schorndorf, Leutenbach, Urbach, Weissach, Backnang, Fellbach, Winnenden sowie im Landratsamt. Bereits in der vergangenen Woche hatten 1.700 Beschäftigte in Kitas und anderen Betreuungseinrichtungen ihre Arbeit niedergelegt.