Info-Date am Mittag; Weiter Diskussion über Corona-Impfpflicht, Großbritannien will verstärkt gegen Schleuser vorgehen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter: Das Robert-Koch-Institut hat heute 76.000 Neuinfektionen gemeldet. Mehr als 100.000 Menschen sind inzwischen in Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Gernot Marx, der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin in Deutschland, Divi, forderte im SWR eine Impfpflicht für alle. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte, über diesen Schritt müsse ernsthaft nachgedacht werden.

Nachdem mindesten 27 Migranten im Ärmelkanal ums Leben gekommen sind, will Großbritannien härter gegen Schleuser vorgehen. Zusammen mit Frankreich werde man das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zerstören, so Innen-Staatssekretär Foster.

Viele Kommunen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beteiligen sich heute am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Dabei werden zum Beispiel Gebäude mit orange-farbenem Licht angestrahlt. Studien zufolge ist in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen