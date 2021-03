Alle warten auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Kanzlerin, was die Corona-Politik angeht. Statt weiterer Öffnungen – wie eigentlich geplant – geht es jetzt wohl eher um weitere Einschränkungen. Der Grund: Die dritte Welle rollt. Das spürt auch das Marienhospital Stuttgart. Wie genau und was die dritte Welle noch bringen könnte, erklärt der ärztliche Direktor Stefan Reinecke. Gott sei Dank nicht im Krankenhaus, sondern "nur" in einem Kreisverkehr mit der Polizei endete die Irrfahrt eines 13 Jahre alten Mädchens. Dass diese Autofahrt so enden musste, überrascht nicht so sehr, wie die Antwort auf die Frage, wer neben ihr auf dem Beifahrersitz war.