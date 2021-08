Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war beim Thema Corona-Testpflicht vorgeprescht. Im ARD-Interview sprach er davon, dass es der Bund probieren werde, dass ab Sonntag, dem 1. August, alle Urlaubsrückkehrer - egal ob sie per Flugzeug, Zug oder Auto nach Deutschland einreisen - einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

Doch noch ist diese Verschärfung der Maßnahmen nicht beschlossen. Bundesjustizminister Christine Lambrecht (SPD) äußerte Bedenken, weil sie die vorgesehenen Regeln für nicht verhältnismäßig hält. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht Jens Spahn (CDU) in der Pflicht. "Die rechtliche Grundlage muss aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen", sagte Klingbeil im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Erste Entwürfe waren nicht ordentlich. Jetzt muss schnell nachgearbeitet werden."

In Baden-Württemberg beginnen die Sommerferien, doch die Schulen bereiten sich schon auf den Herbst und eine mögliche vierte Corona-Welle vor. Noch ist nicht abschließend geklärt, welche Schutzmaßnahmen ab September in den Klassenräumen, in den Gängen und auf dem Pausenhof gelten sollen. Fest steht bislang nur, dass nach den Sommerferien für mindestens zwei Wochen eine Maskenpflicht gilt und auch die Corona-Tests beibehalten werden. Beim Thema Luftfilter zeichnet sich ab, dass Klassenzimmer, die schlecht gelüftet werden können, eine solche Anlage erhalten. Alle Klassenzimmer sollen mit einer CO2-Ampel ausgestattet werden.