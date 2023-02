Info-Date am Mittag: Wahl in Berlin fast pannenfrai und Stuttgarter Flughafen soll leiser werden

Fast pannenfrei, wenigstens im zweiten Versuch, hat Berlin seine Landtagswahl, die Wahl zum Abgeordnetenhaus hinbekommen. SPD und Grüne liegen eng beieinander, mit nur 105 Stimmen Vorsprung für die Sozialdemokraten. Aus Sicht der bisherigen Bürgermeisterin Giffey lief es eher unbefriedigend – denn ihre SPD hat Stimmen verloren, mit 18,4 Prozent das schlechteste Berlin-Ergebnis überhaupt erreicht. Die CDU dagegen hat 10 Prozentpunkte hinzugewonnen, ist mit 28,5 Prozent stärkste Partei geworden, und ihr Spitzenkandidat Wegner will nun Bürgermeister werden.

Es soll leiser werden für die meisten der Menschen, die in der Umgebung des Stuttgarter Flughafens leben. Ob das mit Hilfe einer neuen Anflugroute wirklich möglich ist, wird in einem Test ausprobiert, der in 10 Tagen beginnt. Und den begleitet eine extra dafür gegründete Fluglärmkommission- zu ihr gehören unter anderem die betroffenen Städte und Gemeinden, aber auch der Flughafen und das baden-württembergische Verkehrsministerium.