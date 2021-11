Info-Date am Mittag: Volle Intensivstationen wegen Corona, Stiko spricht sich für Booster-Impfung für Erwachsene aus

Innerhalb eines Tages wurden in Deutschland 65.000 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – ein neuer Höchststand. Aus weiteren Krankenhäusern heißt es nun, dass sie keine Betten mehr auf der Intensivstation frei haben.

Die Ständige Impfkommission spricht sich jetzt dafür aus, dass sich alle über 18-jährigen sechs Monate nach der zweiten Impfung noch eine dritte geben lassen. Allerdings muss der Vorschlag noch mit den Bundesländern abgestimmt werden.

Am Sonntag in einer Woche ist 1. Advent - und in vielen Städten, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sollen eigentlich in diesen Tagen die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet werden. Aber wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen prüfen viele Veranstalter, ob das zu verantworten ist: unter anderem in Stuttgart und Mannheim.

Für die Schausteller könnten weitere Absagen existenzbedrohend werden.