Info-Date am Mittag: Viel Diplomatie im Ukraine-Konflikt und Außenministerin Baerbock gedenkt der Holocaust-Opfer

Ein weiterer Tag mit viel Diplomatie im Ukraine-Konflikt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft die Staats- und Regierungschefs von Litauen, Estland und Lettland in Berlin. Außerdem sitzen Russland und die Ukraine wieder an einem Tisch. Die Präsidenten-Berater beider Länder sprechen mit ihren deutschen und französischen Kollegen, die in dem Konflikt vermitteln, im sogenannten Normandie-Format.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei ihrem Israel-Besuch der sechs Millionen von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden gedacht. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem legte sie einen Kranz nieder. Für heute steht für sie noch ein Treffen mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas an.