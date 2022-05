Info-Date am Mittag: Verhandlungen über Sanktionen gegen Russland ziehen sich; Debatte über NATO-Erweiterung

Ziemlich zäh gestalten sich gerade die verschiedenen Verhandlungen und Gespräche in der Europäischen Union zum Ukraine-Krieg und den Folgen. Das sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland steckt wegen des Öl-Embargos fest: Ungarn blockiert und fordert milliardenschweren EU-Hilfen im Gegenzug für die Zustimmung. Diese lehnte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn im ARD/ZDF-Morgenmagazin ab. Asselborn glaubt aber weiter an eine Einigung mit Ungarn.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht rechnet damit, dass die Türkei dem geplanten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zustimmen wird. Das hat sie bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel gesagt. Das NATO-Mitglied Türkei stellt sich gerade ziemlich heftig gegen diesen Beitritt. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, Finnland und Schweden müssten gar nicht bei ihm nachfragen, sie seien nämlich "Gasthäuser für Terrororganisationen" - unter anderem, weil sie, so Erdogans Ansicht, zu lasch gegen die verbotene kurdische PKK vorgingen. Das aber sei nur ein vorgeschobenes Argument, sagte der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, General a.D. Harald Kujat, in SWR Aktuell.