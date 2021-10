Info-Date am Mittag: Vergabe des Friedens-Nobelpreises und Kritik am Umweltministerium in RLP

"Für ihren couragierten Kampf für die Meinungsfreiheit" erhalten die

Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und der Journalist Dmitri Muratow aus Russland den Friedensnobelpreis in diesem Jahr. So lautet die Begründung des Nobel-Komitees in Oslo. Die beiden seien Repräsentanten aller Journalisten, die für dieses Ideal in einer Welt einstünden, in der Demokratie und Pressefreiheit auf zusehends ungünstige Bedingungen träfen, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat eingeräumt, dass bei seinen Facebook-Anzeigen seit 2018 in über 100 Fällen gezielt Grünen-Anhänger umworben wurden. Gut zwei Drittel aller geschalteten Anzeigen hätten das "zurecht kritisierte Zielgruppenmerkmal" enthalten, teilte das Ministerium mit und bestätigte damit einen SWR-Bericht. Ministerin Anne Spiegel (Grüne) habe von der inzwischen beendeten Praxis keine Kenntnis gehabt. Der CDU-Oppositionsführer im Mainzer Landtag, Christian Baldauf, sprach im SWR von einem verfassungswidrigen Vorgehen. "Ich erwarte von Frau Spiegel umgehend eine Erklärung, wie man überhaupt zu so einem Denken kommen kann. Es werden Steuergelder missbraucht, um gezielt für jemanden Werbung zu machen. Das ist absolut nicht akzeptabel."