Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den islamistischen Verein Ansaar International und seine Teilorganisationen verboten. "Wer den Terror bekämpfen will, muss seine Geldquellen austrocknen", erklärte Seehofer dazu. Das Netzwerk finanziere mit Spenden weltweit den Terrorismus und verbreite ein salafistisches Weltbild. Das Organisationsverbot wurde seit den frühen Morgenstunden mit

Durchsuchungen in zehn Bundesländern durchgesetzt.

In Stuttgart hat die künftige grün-schwarze Landesregierung heute Vormittag ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Hauptziele sind Klima- und Naturschutz. Baden-Württemberg soll Klimaschutzland Nummer eins in Deutschland und Europa werden, heißt es wörtlich darin.