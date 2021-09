Der Einsatz der US-Militärs in Afghanistan ist seit Mitternacht Geschichte. 20 Jahre lang waren die Truppen des Pentagon dort stationiert. General Kenneth McKenzie, der Leiter des US-Zentralkommandos „Centcom“ bedauerte, dass nicht alle Menschen außer Landes gebracht werden konnten, die raus wollten. Zehntausende sollen es noch sein, so die Schätzungen. Hilfsorganisationen, wie die „Kinderhilfe Afghanistan“ haben jetzt dazu aufgerufen, sich erst recht in dem Land zu engagieren. Die Menschen bräuchten jetzt die Hilfe, so der Leiter der Organisation in SWR Aktuell.

3G, 2G, Impfstatus dem Arbeitgeber melden? Die Diskussion um Impfungen gegen das Coronavirus geht weiter. Der Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg, Manfred Lucha (Grüne), wurde in SWR Aktuell energisch. Jeder, der sich nicht impfen lasse, seit mitverantwortlich dafür, wenn das Gesundheitssystem überlastet werde. Es gebe eine „Pandemie der Impfunwilligen“, so Lucha. Die Virologin Ulrike Protzer hält einen Impfnachweis im Betrieb aus medizinischer Sicht für sinnvoll. In SWR Aktuell sagte sie, Schnelltests seien als Nachweis zu ungenau.