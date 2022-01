Info-Date am Mittag: US-Außenminister besucht Ukraine und Mainz muss wegen Steuersegen wohl Strafzinsen zahlen

Zu Beginn seines Besuchs in der Ukraine hat der US-amerikanische Außenminister Blinken die Entschlossenheit seiner Regierung betont, das Land zu unterstützen. Über den Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine äußerte er sich kritisch. Damit habe Präsident Putin die Möglichkeit, sehr schnell weitere aggressive Handlungen vorzunehmen, so Blinken.

Die Stadt Mainz rechnet damit, dass sie in diesem Jahr Strafzinsen von mehreren Hunderttausend Euro an Banken zahlen muss. Grund sind die Gewerbesteuereinnahmen, die zu hohen Bankguthaben führen. Für die Verwaltung des Geldes verlangen die Banken Strafzinsen. Mainz hat vor allem wegen des Erfolgs des Corona-Impfstoffhersteller Biontech im vergangenen Jahr Rekordsteuereinnahmen verzeichnet.