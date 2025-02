Info-Date am Mittag: Ursache für das Flugzeug-Unglück in Washington unklar ++ Rhein-Schleuse Iffezheim wieder im Normalbetrieb

Am Potomac in Washington läuft eine große Rettungs- und Bergungs-Aktion, nachdem eine Passagiermaschine mit 64 Menschen an Bord beim Landeanflug auf den Flughafen dort mit einem Black-Hawk-Militärhubschrauber zusammengestoßen und in den Fluss gestürzt ist. Dies und weitere Themen des Mittags mit Stefan Eich

Die Behörden schließen inzwischen einen Anschlag aus. Die Ursache für das Unglück ist unklar. Genaue Opferzahlen gibt es noch nicht, erste Leichen wurden bereits geborgen. Hoffnung auf Überlebende gibt es kaum, auch weil der Potomac aktuell nur eine Wassertemperatur von 2 Grad hat. Der US-Eiskunstlaufverband bestätigte, dass sich mehrere Sportler, Trainer und Offizielle an Bord der Maschine befanden – auf dem Rückweg von einem Trainingslager.

Rhein-Schleuse Iffezheim wieder im Normalbetrieb

Um kurz nach 10:00 Uhr hat das erste Schiff die reparierte rechte Schleusenkammer an der Staustufe Iffezheim durchfahren. Damit ist die Schleuse nach mehr als einem Jahr wieder im Normalbetrieb. Damals hatte ein Frachtschiff ein Schleusentor gerammt.