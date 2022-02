Info-Date am Mittag: UN-Sicherheitsrat zum Ukraine-Konflikt; Lauterbach legt Pläne für Pflegebonus vor

Angesichts der Entwicklung in der Ostukraine hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kurzfristig eine Sitzung anberaumt. Dabei kritisierte die US-Gesandte Linda Thomas-Greenfield Putins Vorgehen. Sie beschuldigte ihn, die bisherigen Friedensvereinbarungen für die Ostukraine in Stücke gerissen zu haben. Der UN-Botschafter Russlands nannte diese und andere kritische Äußerungen in der Sitzung emotionale Stellungnahmen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Pläne für einen Pflegebonus vorgelegt. Der Bonus komme in naher Zukunft und das Geld solle je zur Hälfte an die Pflegenden in Kliniken und Heimen gehen, sagte Lauterbach im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Regierung hat eine Milliarde Euro für den Pflegebonus vorgesehen. Nach einem Bericht der Funke-Mediengruppe soll er gestaffelt ausgezahlt werden. In einem Eckpunkte-Papier stehe, dass Vollzeitkräfte in der Altenpflege mit bis zu 550 Euro einmalig rechnen könnten.