Info-Date am Mittag: UN-Geld für Afghanistan? - Weniger Windstrom in Deutschland

In Genf wollen heute die Vereinten Nationen beraten, ob und wie viel Geld die Menschen in Afghanistan für das Nötigste brauchen. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen seien allein in den nächsten vier Monaten mehr als eine halbe Milliarde Euro nötig, um die Menschen mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat schon vor Beginn der Geberkonferenz 600 Millionen Euro an Hilfsgeldern aus Deutschland zugesagt. Maas sagte aber auch zugleich, dass ein über reine Nothilfe hinausgehendes Engagement in Afghanistan nicht zur Debatte stehe.

Deutschland hat im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Strom aus Windenergie erzeugt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt kam 21 Prozent weniger aus dieser Form der Erneuerbaren Energien. 56 Prozent kam von konventionellen Energieträgern, der Wert stieg um den Anteil, um den er aus Windenergie sank. Der meiste Strom wurde in Kohlekraftwerken erzeugt (27 Prozent). Insgesamt stiegt der Anteil der Stromerzeugung in Deutschland um vier Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020.