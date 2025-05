Info-Date am Mittag: Ukraine-Verhandlungen verzögern sich ++ Jäger protestieren gegen neues Jagdgesetz für RLP

per Mail teilen

Vom groß angekündigten Ereignis bleibt nicht viel übrig: Russlands Präsident Putin hatte die direkten Gespräche über einen Waffenstillstand in seinem Krieg gegen die Ukraine für heute in Istanbul vorgeschlagen, kommt aber nicht. Stattdessen schickt er eine Verhandlungsdelegation aus der zweiten Reihe. US-Präsident Trump kommt auch nicht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zunächst nach Ankara gereist, um dort mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu sprechen. Die direkten Verhandlungen auf Delegationsebene in Istanbul verzögern sich, weil die Vertreter aus der Ukraine offenbar noch nicht eingetroffen sind.

Neues Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz soll vor allem den Wald schützen

Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert am Nachmittag über ein neues Jagdgesetz, das in zwei Jahren in Kraft treten soll. Wegen der Auswirkungen des Klimawandels soll das neue Gesetz stärker auf die Walderneuerung ausgerichtet sein. Jäger haben Proteste angekündigt.