Info-Date am Mittag: Ukraine-Verhandlungen beginnen mit Verspätung ++ Landesjugendbeirat BW trifft sich zu ersten Mal

Mit einem Tag Verzögerung sollen heute in Istanbul die direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine beginnen. Weder der russische Präsident Putin noch der ukrainische Präsident Selenskyj nehmen daran teil. Die Verhandlungen finden auf Delegations-Ebene statt. Für heute sind mehrere verschiedene Treffen vorgesehen. Die USA und die Türkei wollen vermitteln.

Nachdem Russland das Ultimatum westlicher Staaten für eine Waffenruhe ignoriert, soll es neue Sanktionen geben. Bundeskanzler Merz hat sie für kommende Woche angekündigt. Außerdem sei ein weiteres Sanktionspaket bereits in der Vorbereitung.

"Starke Stimme" für junge Menschen in Baden-Württemberg

So lobt Landeskultusministerin Schopper den neuen Landesjugendbeirat, der heute zum ersten Mal zusammentritt. Er soll die Themen junger Menschen auf oberster Ebene gegenüber der Landesregierung vertreten. Die Idee dafür entstand, nachdem eine Studie herausgefunden hatte, dass Jugendliche in Baden-Württemberg mit der Demokratie nicht besonders zufrieden sind. In Rheinland-Pfalz gibt es schon seit 2024 einen Landesjugendbeirat.