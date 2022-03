Info-Date am Mittag: Ukraine und Russland wollen wieder verhandeln; Niedrige Corona-Boosterquote in Pflegeheimen in BW

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, und damit sich daran vielleicht etwas ändert, planen ukrainische und russische Delegationen neue Verhandlungen. Die Ukraine fordert von Russland Schadenersatz für die Kriegsschäden. Tausende Menschen fliehen weiter aus dem umkämpften Land.

In manchen Pflegeheimen in Baden-Württemberg ist die Corona-Boosterquote weiterhin recht gering. Das steht in der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag. In einem Heim in Ravensburg hatte Ende Februar sogar nur elf Prozent der Bewohner die Auffrischungs- und Verstärkungsimpfung erhalten.