Info-Date am Mittag: Ukraine lädt Kanzler Scholz nach Kiew ein; Ärger mit „Schwaben-Bussen“ in Berlin

In der Ukraine steht heute ein weiterer Solidaritätsbesuch an: Der polnische Präsident Duda und die Staatschefs von Estland, Lettland und Litauen reisen nach Kiew. Auch Bundespräsident Steinmeier wollte dabei sein - aber die ukrainische Regierung hat seinen Besuch für nicht erwünscht erklärt, weil er sich in der Vergangenheit aus ukrainischer Sicht zu russlandfreundlich verhalten habe. Stattdessen würde man in Kiew gerne Bundeskanzler Scholz empfangen.

Manche Berliner regen sich seit Jahren über „Schwaben“ auf, die gut verdienen, die Preise hochtreiben und sich auch sonst -zumindest aus Berliner Sicht- unmöglich benehmen. Jetzt lösen auch noch schwäbische Busse in der Hauptstadt Irritationen aus. Ein Unternehmen aus Langenau im Alb-Donau-Kreis hat Anfang des Monats einige Berliner Bus-Linien übernommen, und hinterlässt offenbar keinen guten Eindruck.